На Западе обиделись на заявление президента РФ Владимира Путина о «подсвинках». Об этом пишет журнал The National Interest (NI).

«Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины», — говорится в статье.

В ней подчеркивается, что слова российского лидера унизили партнеров Киева в Европе.

17 декабря президент РФ принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны страны. В ходе мероприятия он обратил внимание, что на Западе «людям вбивают в голову страхи» по поводу неизбежности столкновения с Москвой. При этом Путин назвал европейских политиков «подсвинками».

Спустя два дня, во время прямой линии, глава государства прокомментировал свои же слова. Он объяснил, что под «подсвинками» не подразумевал никого конкретного в Европейском союзе. Как отметил Путин, он говорил про группу лиц. Российский лидер подчеркнул, что никогда не позволяет себе переходить на личности.

Журналисты британской газеты The Guardian фразу президента РФ о «подсвинках» перевели как «маленькие хрюшки».

Ранее в РФ заявили, что словосочетание «европейские подсвинки» может войти в словарь 2025 года как афоризм.