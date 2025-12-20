Дирижер «Щелкунчика» объяснил, почему трудно попасть на балет ГАБТа

Дирижер Кондрашев: очереди на «Щелкунчика» в Большой театр — это традиция

Художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра радио «Орфей» Сергей Кондрашев, управляющий в Государственном Кремлевском дворце «Щелкунчиком», в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему трудно попасть на «Щелкунчика» в Большой театр.

Он отметил, что попасть в ГАБТ на «Щелкунчика» было трудно и 25–30 лет назад, но цены были ниже, и об ажиотаже почти не говорили в СМИ. Ситуацию с огромным спросом на билеты он назвал для искусства обычной.

Дирижер напомнил об очередях, которые выстраиваются в Пушкинский музей или в Третьяковку на знаковые выставки русских и зарубежных художников.

«С концертами и спектаклями порой может быть та же история. С «Щелкунчиком» в Большой театр — это действительно уже традиция», — сказал он.

Кондрашев подчеркнул, что в Москве достаточно спектаклей «Щелкунчик», идущих не в Большом театре.

«И спектакль этот идет в разных театрах в течение всего сезона, например, в Кремлевском дворце. Необходимость именно зимой сходить на балет «Щелкунчик» в Большой мне не вполне понятна», — отметил дирижер.

