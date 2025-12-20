На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дирижер «Щелкунчика» объяснил, почему трудно попасть на балет ГАБТа

Дирижер Кондрашев: очереди на «Щелкунчика» в Большой театр — это традиция
true
true
true
close
Пресс-служба телерадиоцентра «Орфей»

Художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра радио «Орфей» Сергей Кондрашев, управляющий в Государственном Кремлевском дворце «Щелкунчиком», в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему трудно попасть на «Щелкунчика» в Большой театр.

Он отметил, что попасть в ГАБТ на «Щелкунчика» было трудно и 25–30 лет назад, но цены были ниже, и об ажиотаже почти не говорили в СМИ. Ситуацию с огромным спросом на билеты он назвал для искусства обычной.

Дирижер напомнил об очередях, которые выстраиваются в Пушкинский музей или в Третьяковку на знаковые выставки русских и зарубежных художников.

«С концертами и спектаклями порой может быть та же история. С «Щелкунчиком» в Большой театр — это действительно уже традиция», — сказал он.

Кондрашев подчеркнул, что в Москве достаточно спектаклей «Щелкунчик», идущих не в Большом театре.

«И спектакль этот идет в разных театрах в течение всего сезона, например, в Кремлевском дворце. Необходимость именно зимой сходить на балет «Щелкунчик» в Большой мне не вполне понятна», — отметил дирижер.

Полное интервью с Сергеем Кондрашевым читайте здесь.

Ранее москвичей пригласили на ледовые шоу в рамках проекта «Зима в Москве».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами