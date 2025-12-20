Стало известно, взрыв какого устройства привел к гибели подростка в Химках

Подросток в подмосковном городе Химки погиб в результате взрыва регенеративного патрона, находившегося у него в портфеле. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как выяснили журналисты, взорвавшийся предмет предварительно идентифицировали как регенеративный патрон РП-4 — ключевой элемент изолирующих противогазов, обеспечивающий кислородом и поглощающий углекислый газ из выдыхаемого воздуха. В материале отмечается, что некоторые «умельцы» добавляют в такие патроны горючее в надежде получить «красивый взрыв».

«Очевидцы сообщают, что взрыв произошел в портфеле мальчика — на это указывают травмы спины», — говорится в тексте.

Погибшим оказался 13-летний подросток.

Взрыв в Химках произошел вечером 20 декабря. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова заявила, что в результате происшествия погиб подросток. Еще один несовершеннолетний и одна женщина, проходившая мимо, получили ранения. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнула омбудсмен. На место оперативно прибыли следователи, им было поручено установить все обстоятельства случившегося.

