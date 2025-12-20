На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд приостановил работу подмосковного пансионата после массового отравления

Работу пансионата в Видном приостановили после отравления 54 постояльцев
Прокуратура Московской области

Видновский суд Московской области вынес решение о приостановке деятельности пансионата, в котором отравились 54 постояльца. Об этом сообщила пресс-служба Мособлсуда.

«ООО «Патронаж» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток», — заявили в судебном органе.

До этого стало известно, что сотрудники частного пансионата для пожилых в подмосковном Видном два дня не вызывали скорую после массового отравления и пытались скрыть происшествие от родственников постояльцев. За за помощью они обратились, лишь когда состояние одного из пенсионеров стало критическим. Местные жители предполагают, что причиной отравления могла стать вода. СК возбудил уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, в пансионате, где произошло массовое отравление, находились в общей сложности 73 человека. Несколько десятков постояльцев в возрасте от 74 до 94 лет были доставлены в больницы. Троих пострадавших спасти не удалось.

Ранее 19 человек отравились в столовой колледжа в Сургуте.

