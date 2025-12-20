Подросток погиб и двое пострадали из-за взрыва неизвестного предмета в Химках

Два человека пострадали и один погиб в результате взрыва неустановленного устройства в подмосковном городе Химки. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации журналистов, взрыв произошел в Банном переулке в микрорайоне Сходня. Ранения получили 51-летняя женщина и двое подростков. Одного из несовершеннолетних спасти не удалось.

«Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми ранениями. Правоохранителями начата проверка», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что сотрудники экстренных служб уже находятся на месте происшествия.

В ноябре в Красногорске в Московской области ребенку разорвало кисть, когда он пытался поднять найденную на улице 10-рублевую купюру. Как писали СМИ, пострадал 10-летний мальчик. Он нашел сверток с деньгами, в котором было спрятано взрывное устройство примерно с 10 граммами тротила. Кроме того, оно было начинено гвоздями. Несовершеннолетнего оперировали шесть часов, врачи были вынуждены ампутировать ему несколько пальцев. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

