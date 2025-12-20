Каллас вынудили извиниться за ложь в соцсетях в адрес Эстонии

После решения эстонского суда по иску о клевете глава европейской дипломатии Кая Каллас разместила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) официальные извинения. Об этом сообщает EADaily.

По данным издания, Каллас была обязана, по решению эстонского суда, опубликовать публичные извинения фонду «В защиту семьи и традиции» (SAPTK).

Причиной для судебного решения послужили заявления Каллас от 17 февраля 2022 года, в которых она обвинила SAPTK в нападении на сотрудников полиции и организации несанкционированного митинга осенью 2021 года. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти обвинения недостоверными.

В комментариях к публикации Каллас пользователи социальных сетей призвали ее не ограничиваться извинениями перед фондом и принести извинения всем гражданам страны.

