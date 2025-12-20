На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Каллас вынудили извиниться за ложь в соцсетях в адрес Эстонии

Эстонский суд вынудил Каллас публично извиниться за ложь в соцсетях
true
true
true
close
Alessandro Di Meo/Global Look Press

После решения эстонского суда по иску о клевете глава европейской дипломатии Кая Каллас разместила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) официальные извинения. Об этом сообщает EADaily.

По данным издания, Каллас была обязана, по решению эстонского суда, опубликовать публичные извинения фонду «В защиту семьи и традиции» (SAPTK).

Причиной для судебного решения послужили заявления Каллас от 17 февраля 2022 года, в которых она обвинила SAPTK в нападении на сотрудников полиции и организации несанкционированного митинга осенью 2021 года. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти обвинения недостоверными.

В комментариях к публикации Каллас пользователи социальных сетей призвали ее не ограничиваться извинениями перед фондом и принести извинения всем гражданам страны.

Ранее в Норвегии предупредили о войне из-за слов Каллас.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами