Михаил Ефремов зарегистрировал ИП

Актер Михаил Ефремов зарегистрировался в России как индивидуальный предприниматель в сфере средств массовой информации и фотографии, передает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

Там уточняется, что сведения о регистрации индивидуального предпринимателя с таким именем были поданы в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы в столице накануне. Основным видом деятельности ИП значится «представление в средствах массовой информации», а дополнительным — «деятельность в области фотографии».

В документах отмечается, что Ефремов регистрировал ИП в 2010 и 2012 годах, но оба раза прекращал их работу.

8 июня 2020 года актер стал виновником аварии на Смоленской площади Москвы. В нетрезвом состоянии он на автомобиле Jeep Grand Cherokee протаранил Lada, в которой сидел 57-летний мужчина Сергей Захаров, который получил несовместимые с жизнью травмы. Инцидент получил большой общественный резонанс. В итоге Ефремова признали виновным и осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Актер в 2020 году признавался, что сожалеет о случившемся. В апреле этого года суд удовлетворил просьбу Ефремова об УДО, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет.

Ранее Ефремов нашел бывшую жену в захламленной квартире.