Названа Молодежная столица России 2026 года

Молодежной столицей России в 2026 году станет Смоленск
Илья Питалев/РИА Новости

Смоленск получил статус молодежной столицы России на 2026 год, а город Елец выбран городом молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

Объявление результатов состоялось на торжественной церемонии вручения премии «Время молодых», проходившей в Национальном центре «Россия».

«Хочу сказать огромное спасибо всем лауреатам, всем участникам молодежной премии», — подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на церемонии.

До этого на церемонии вручения премии «Время молодых», проходившей в национальном центре «Россия» в Москве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала российскую молодежь дорожить каждым прожитым днем. Захарова получила награду в номинации «Друг России».

В 2025 году Всероссийская молодежная премия «ШУМ» определила своих триумфаторов – 36 талантливых медиаспециалистов из 19 регионов Российской Федерации. Церемония награждения лауреатов и призеров, состоявшаяся 25 октября в Национальном центре «Россия», ознаменовала распределение призового фонда в размере 12 млн рублей между победителями.

Ранее в Кремле рассказали о беспрецедентном росте интереса молодежи к Путину.

