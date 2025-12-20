На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что пострадавшие при взрыве в Химках подростки были диггерами

SHOT: погибший и пострадавший в Химках подростки состояли в сообществе диггеров
true
true
true
close
Telegram-канал «Типичные Химки»

Погибший и пострадавший при взрыве в Химках юноши были активными участниками диггерского сообщества, регулярно отправлялись в походы и занимались поиском, а также разборкой разнообразных устройств. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным SHOT, на протяжении последних нескольких лет молодые люди систематически исследовали заброшенные объекты. В ходе этих вылазок они находили или приобретали, среди прочего, патроны для противогазов и другие предметы, которые затем приводили в действие. Предварительная версия указывает на то, что детонация патрона РП-4, находившегося в рюкзаке одного из подростков, могла произойти из-за контакта с обычной водой, пролившейся из бутылки.

От мощного взрыва тринадцатилетний подросток скончался мгновенно, до прибытия бригады скорой помощи. Второй юноша госпитализирован в тяжелом состоянии, а женщина, также оказавшаяся на месте происшествия, получила травмы средней степени тяжести.

На данный момент на месте инцидента продолжают работу все оперативные службы.

Взрыв в Химках произошел вечером 20 декабря. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова заявила, что в результате происшествия погиб подросток. На место оперативно прибыли следователи, им было поручено установить все обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве задержали водителя с бомбой в багажнике автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами