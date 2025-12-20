На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дирижер «Щелкунчика» об отмене русской культуры: «Глупых меньшинство»

Дирижер Кондрашев: отмена культуры только откроет глаза на реальность
true
true
true
close
Пресс-служба телерадиоцентра «Орфей»

Художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра радио «Орфей» Сергей Кондрашев, управляющий в Государственном Кремлевском дворце «Щелкунчиком», высказался в интервью «Газете.Ru» об отмене русской культуры.

По его словам, вклад России в развитие классической музыки стараются не замечать только глупые и недалекие люди.

«Поверьте, таких меньшинство. В данный момент сложилась подобная политическая ситуация. Это пройдет. Тем нормальным людям, которые любят музыку Рахманинова и Чайковского, указания сверху по поводу ненависти к культуре только откроют глаза и прольют свет на то, что в реальности происходит», — уверен дирижер.

Русской музыкой, уточнил Кондрашев, он называет русскую национальную композиторскую школу от Михаила Глинки в ХIX веке до современников XXI века.

Также режиссер объяснил, почему так трудно попасть на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

Полное интервью с Сергеем Кондрашевым читайте здесь.

