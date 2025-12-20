Загитова фигуристу Галлямову: получишь у меня по попке

Загитова сказала, что фигурист Галлямов получит от нее по попке

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поговорила в своем влоге на Первом канале с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым сразу после того, как пара заняла второе место на чемпионате России.

«Ребят, у каждой пары — не только в спорте, но и в жизни — случаются кризисные моменты. Еще раз не придешь ко мне на влоги — получишь! Получишь по попке», — сказала Загитова, пригрозив Галлямову кулаком.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

