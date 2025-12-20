После взрыва в Химках возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после гибели подростка при взрыве в Химках

После гибели подростка в Химках при взрыве возбуждено уголовное дело, сообщает в Telegram-канале СК России.

В ведомстве рассказали, что 12-летний подросток предварительно погиб при детонации пиротехнического устройства. При взрыве травмы разной степени тяжести получил еще один несовершеннолетний и находившаяся поблизости 51-летняя женщина. Они доставлены в больницу.

Подмосковное управление СК возбудило уголовное дело по ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В ведомстве призвали россиян покупать только сертифицированные пиротехнические устройства перед новогодними праздниками.

Взрыв произошел 20 декабря в Банном переулке в микрорайоне Сходня. Telegram-канал Baza выяснил, что подросток погиб в результате детонации регенеративного патрона, находившегося у него в портфеле. На это указывают его травмы спины.

Такой патрон — ключевой элемент изолирующих противогазов, обеспечивающий кислородом и поглощающий углекислый газ из выдыхаемого воздуха. Telegram-канал уточняет, что некоторые «умельцы» добавляют в них горючее в надежде получить «красивый взрыв».

