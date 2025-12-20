Владелец пекарни «Машенька» объяснил, почему Путину отправили пирожки с витрины

Владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил RT, что отправил президенту РФ Владимиру Путину после прямой линии выпечку с витрины.

Бизнесмен признался, что находится «в шоке» и «какой-то прострации».

«Мы такого не ожидали. Сказать, что это честь для нашей пекарни, — ничего не сказать», — отметил Максимов.

Он добавил, что вчера не было времени печь что-то специально для главы государства. В пекарне собрали то, что было на витрине и что едят все покупатели: пирожки с капустой, картошкой, луком и яйцом, слойки со свежей клубникой и вишней, с творогом. Прямой эфир был в 13:00, а уже через несколько часов Путину отправили корзину с выпечкой.

По словам Максимова, 20 декабря для президента испекут «особенный» каравай. В связи с этим предприниматель волнуется больше, чем перед экзаменами, которые ему довелось сдавать в прошлом.

«Люди уже, слава богу, потянулись. Из соседних поселков к нам приезжают. Я сегодня сколько в торговом зале сам находился, ... люди узнают... Приезжают из таких мест, которые в 5 км находятся от нас, не в шаговой доступности», — заключил владелец пекарни.

Накануне во время программы «Итоги года» Максимов спросил российского лидера о переходе на новую систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей с 2026 года. Президент заявил, что бизнес не должен пострадать от изменений.

Максимов пообещал прислать политику пирожки, изготовленные по традиционным русским рецептам, и выполнил обещание. Кремль опубликовал видео, на котором Путин пьет чай с полученной из пекарни выпечкой.

После вопроса на прямой линии глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил заведение и пообещал поддержку коллективу предприятия и местным жителям. МИД также следит за судьбой «Машеньки».

Ранее владелец пекарни «Машенька» распаковал подарок от Путина.