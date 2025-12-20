Тренер сборной России раскрыл подробности травмы Сафонова

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России по футболу, рассказал, что Матвей Сафонов получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго», передает «Матч ТВ».

«Подтвердилось, что у Сафонова перелом. Откололся кусочек кости на руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил еще два», — сказал Кафанов.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели.

Ранее Александр Мостовой заявил, что Сафонов не сломал руку во время финала Межконтинентального кубка.