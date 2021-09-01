Найден способ повысить разрешение фото без потери качества

Разработчики из Google нашли способ повысить разрешение фотографий в несколько раз без потери качества. Как сообщает PetaPixel, технология основана на базе диффузионных моделей.

Специалисты внутренней команды Brain Team представили два алгоритма, которые и генерируют фотографии высокой четкости из снимков низкого разрешения.

Первый алгоритм под названием SR3 с помощью нейросетей добавляет шум на низкокачественную картинку, таким образом увеличивая ее разрешение, а затем, наоборот, постепенно удаляет шум, добиваясь улучшения изображения.

Вторая модель, получившая имя CDM, — это нейросеть, которую обучили миллионам изображений высокого разрешения из базы ImageNet. Алгоритм использует каскадный подход, то есть увеличивает фотографии поэтапно. Например, с разрешения 32 на 32 до 64 на 64, а потом до 256 на 256. По итогу разрешение увеличивается в восемь раз. Если разрешение выше, например 64 на 64, то алгоритм готов повысить его в 16 раз — до 1024 на 1024.

Ранее «Газета.Ru» писала, как нейросети научили «раздевать» женщин. Разработчики улучшают программы и с каждым разом они повышают реализм ненастоящих интимных снимков.