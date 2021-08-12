Можно ли наказать создателей «нюдсов»

В сети приобрел популярность новый сайт, который позволяет «раздевать» женщин при помощи нейросетей. Современные алгоритмы, уверяют эксперты и журналисты, повысили реализм интимных снимков. «Газета.Ru» выяснила, легально ли создавать инструменты, которые «обнажают» людей без их ведома, и будет ли наказан автор подобных фото, если решить выложить их в открытый доступ.

Известный в узких кругах

Сайт, который позволяет «раздевать» женщин, превращая любое фото в «голое», был создан в 2020 году и с тех пор приобрел многомиллионную аудиторию. Как пишет HuffPost, проект работает с любыми женскими снимками, а качество его «работ» превосходит результаты всех предшественников.

Процесс «раздевания» основан на работе нейросетей — они подбирают части изображения таким образом, чтобы добиться максимальной реалистичности. Для этого алгоритмы предварительно обучают на десятках тысяч настоящих изображений обнаженных женских тел. После этого система учится сама делать подобные фото, «снимая» одежду с женщин.

По словам журналистов, новый сервис работает бесплатно и с начала 2021 года на него зашли уже больше 38 млн человек. В статье не приводится его название, чтобы «не создавать ресурсу трафик», но, вероятно, речь идет о сервисе Deepsukebe. В начале августа агентство «Би-би-си» сообщало, что британский парламент требовал закрыть этот сайт, сославшись на то, что «голые дипфейки» в общем доступе могут оказать серьезное влияние на дальнейшую жизнь человека.

Авторы Deepsukebe утверждают, что достигли высокого уровня реализма в обработке снимков с помощью алгоритмов и нейросетей. По их словам, технология будет работать для снимков женщин любой расы и национальности.

«Господи, я никогда не видел такого [впечатляющего результата] раньше. Будущее уже наступило», — написал один из пользователей в комментариях к форуму, где обсуждается порно, созданное с помощью нейросетей.

Пока неизвестно, кто именно стоит за новым ресурсом. За прошлый месяц больше всего пользователей сайта были из США. Затем в порядке убывания идут Таиланд, Тайвань, Германия и Китай.

Когда сотрудники HuffPost обратились за комментарием к провайдеру ресурса, сервис ненадолго ушел в оффлайн, однако затем сайт перешел на другой хостинг и возобновил работу. Журналисты также попробовали «обнажить» мужчину, но сервис лишь выдал его снимок с женской грудью и вульвой — такой функционал в сервисе не предусмотрен.

Причина популярности

Получаемые через сайт фото действительно имеют минимальные огрехи, которые бы могли подтвердить искусственное происхождение изображения, считают специалисты. По словам эксперта по дипфейкам Генри Адждера, это крайне мрачная ситуация. «Реализм значительно улучшился», — добавил он, отметив, что технология используется не только против знаменитостей и влиятельных лиц.

Эксперт заметил, что подавляющее большинство людей, использующих эти инструменты, создают обнаженные фото с теми, кого лично знают.

Ничто не мешает владельцам веб-сайта и дальше продолжать работу. Он не находится в даркнете и не исключен из поисковой выдачи Google. Ресурс работает открыто и призывает пользователей продвигать его в социальных сетях.

У сайта существует и реферальная программа, с помощью которой пользователи могут публично делиться персонализированной ссылкой. Так юзер сможет получать вознаграждение за каждого нового человека, который нажимает на нее.

Пользователям бесплатно разрешено «раздевать» только одно фото каждые два часа. Но можно заплатить комиссию в криптовалюте для пропуска ожидания или заработать до 100 бесплатных «обнажений» за счет реферальной программы.

Созданы сотни веток Reddit специально для того, чтобы люди делились ссылками и переходили по ссылкам друг друга. «Помогите мне, и я помогу вам», — написал один из пользователей в обсуждении.

Twitter, Facebook, Reddit, Telegram и другие платформы могут помешать подобному распространению контента, внеся URL-адрес проекта в запретные. Facebook пошел на такой шаг после того, как HuffPost уведомил соцсеть о ситуации. Представитель Reddit заявил, что «политика платформы запрещает порнографию для всех типов контента, включая дипфейки». Он добавил, что компания продолжит удалять подобный контент. По словам пресс-секретаря Twitter, соцсеть также удаляет у себя любой оскорбительный контент.

Telegram не ответил на запрос о комментарии. В Google заявили, что удаляют страницы из своей поисковой выдачи, когда этого требует закон. Также удаление возможно по запросу от конкретного человека, добавил представитель корпорации.

Как наказать авторов

Подобные снимки женщин могут быть использованы для шантажа с целью получения денег или разрушения репутации путем публикации в сети. Из-за большей реалистичности снимков инциденты могут происходить все чаще, считают журналисты.

Жертвы таких публикаций зачастую не обращаются в суд из-за опасений в привлечении лишнего внимания или неуверенности в возможности наказания для автора дипфейка.

Партнер юридической компании 2b law office Антон Городецкий рассказал «Газете.Ru», что

с точки зрения действующего закона создание таких дипфейков является противоправным при отсутствии согласия лица, чье изображение используется.

По его словам, в некоторых случаях ответственность будет наступать исключительно при распространении в сети или мессенджерах. В таких случаях жертве необходимо обратиться за защитой своих прав в суд.

«В других случаях сам факт создания таких материалов может считаться правонарушением. В частности, сегодня нет никаких препятствий для квалификации создаваемых дипфейков в качестве порнографических материалов», — добавил специалист.

Юрист отметил, что решение о признании материалов порнографическими суды принимают на основе заключения экспертизы. «Эксперты, мягко говоря, далеко не всегда делают корректные и адекватные выводы», — констатировал Городецкий.

Он уточнил, что создание и хранение подобных дипфейков может быть квалифицировано как изготовление порнографических материалов, а максимальная ответственность за такие действия — 10 лет лишения свободы.

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в комментарии «Газете.Ru» указал на то, что использование образа человека для публикации фото или видео в любых случаях допускается только с согласия самого гражданина.

По его словам, согласно статье 152.1 Гражданского кодекса России, исключения составляют только позирования за оплату или для иных коммерческих целей. В противном случае подобные изображения необходимо удалить.

«Компьютерные изображения, как и произведения искусства с изображением гражданина, тоже являются образом человека, их распространение и публикация тоже охраняется законом», — заключил юрист.