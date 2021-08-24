Apple обходит закон об обязательной предустановке российского ПО

Российские покупатели новых iPhone сообщили о том, что при первом включении смартфона ОС не позволяет предустановить отечественный софт и выдает ошибку, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова депутата Госдумы Антона Горелкина.

По словам депутата, ему пришло сразу несколько сообщений о том, что Apple не предоставляет своим пользователям право предустановки российского ПО. Кроме того, в браузере Safari не реализована возможность сделать российский поисковик основным.

«Не хочу никого обвинять в невыполнении требований российского законодательства, но к Apple у меня появились вопросы. Надеюсь услышать их официальную позицию на этот счет», — заявил депутат.

С 1 апреля 2021 года все производители техники, которые реализуют свои устройства на территории РФ, должны переустанавливать российское ПО на гаджеты, среди которых смартфоны, планшеты, ПК и даже Smart-телевизоры.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, какие приложения входят в список обязательного для установки ПО.