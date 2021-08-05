«ВКонтакте» запустит аналог Zoom для десктопов

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит бесплатную версию своего сервиса для видеозвонков. Об этом сообщила газете «Коммерсант» управляющий директор компании Марина Краснова.

«Чтобы составить серьезную технологическую конкуренцию участникам рынка, мы запустим решение для десктопа. С точки зрения качества и производительности это позволит вывести звонки на новый уровень», — сказала Краснова.

По ее словам, новая версия сервиса не будет требовать от участников видеозвонка наличия аккаунта во «ВКонтакте». Кроме того, функция будет работать без ограничения по времени.

В одном звонке смогут участвовать более 2 тысяч человек. При этом будут поддерживаться функции записи и совместного просмотра контента.

В конце июля решение для видеоконференций запустил мессенджер Telegram. С помощью сервиса до 30 участников видеоконференции могут одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана. Кроме того, их могут посещать до 1000 зрителей — благодаря этому через Telegram можно смотреть трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий.

Транслировать экран можно как в групповых видеозвонках, так и в звонках между двумя пользователями. При этом транслируется не только изображение, но и звук устройства.