Трамп объявил о подаче иска против Twitter и Facebook

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что подает иск против компаний Twitter, Facebook и Google. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам Трампа, он является главным представителем коллективного иска к компаниям и их руководителям. Бывший глава государства обвинил технологических гигантов в цензуре из-за блокировки его страниц в принадлежащих им социальных сетях.

Ранее о намерении Трампа подать такой иск сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Аккаунты бывшего президента в социальных сетях были заблокированы после штурма Капитолия 6 января текущего года. Тогда его сторонники ворвались в здание американского конгресса, чтобы помешать процедуре утверждения результатов президентских выборов, на которых победил соперник Трама демократ Джо Байден.