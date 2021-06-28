Крупнейший хостинг-провайдер REG.RU не работает из-за аварии в Курчатовском институте

Крупнейший в России регистратор доменов и хостинг-провайдер REG.RU не работает из-за аварии.

«Уважаемые клиенты! Мы в курсе возникшей ситуации с недоступностью сайтов. На площадке на территории ФГУ РНЦ Курчатовский институт произошла авария на основном и резервном энерговводах, задействована система резервного питания», — говорится на странице компании в Facebook.

В публикации отмечается, что в скором времени появится более подробная информация.

В понедельник Москву накрыл «суперливень». Из-за сильного ветра в столице повалены деревья, рекламные щиты, повреждено более 10 машин, дождь затопил дороги. По прогнозам синоптиков, ливень будет идти до 22.00-23.00.