Названа стоимость чипирования человека

Вживление беспроводного чипа в мозг человека будет стоить несколько миллионов долларов, сообщил профессор Сколковского Института Науки и Технологий Михаил Лебедев в беседе с РИА «Новости».

По его словам, имплантат будет стоить от $200 тыс. до $2 млн, кроме того, для чипа нужны усилители.

«Можно сделать так, чтобы торчали из головы провода. Это будет дешевле, но непрактично. Единственный беспроводной можно купить у Илона Маска, но он потребует, наверное, за это 10 млн долларов, потому что он у него в единственном экземпляре», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что при такой стоимости массовое вживление имплантатов невозможно. При этом он не исключил, что чипы для людей можно использовать как носители информации.

«Если наша медицина продвинется далеко и изучат весь геном человека, то может быть можно этот геном вставить в чип и считать. Я фантазирую. В мозг вставлять такой имплант не нужно, он может быть и на руке», — добавил Лебедев.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к Минобранауки источник сообщил о разработке в российском правительстве проекта по чипированию. По информации издания, для реализации новой программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы» уже создана рабочая группа. Сообщалось также, что программа одобрена президентом России Владимиром Путиным в марте.

При этом в Минобрнауки опровергли сообщения о программе. Как заявили в министерстве, данная инициатива не имеет финансирования, так как в конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки.