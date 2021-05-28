В России может появиться единая база киберпреступлений, чтобы унифицировать статистику по правонарушениям в этой сфере. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Алексея Моисеева в адрес Ассоциации банков России.

В документе утверждается, что собирать статистику киберпреступлений должно одно или несколько министерств, что будет закрепляться законом.

Как заявила вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова, чтобы эффективно бороться с киберпреступностью, государство должно понимать масштаб проблемы. В этом может помочь прозрачная статистика, указывающая на «болевые точки и узкие места». Отмечается, что крупнейшие российские банки уже поддержали это предложение.

Ранее IT-эксперты рассказали, что вызванная коронавирусом пандемия привела к активизации мошенничества в интернете. Так, многим гражданам на электронные почты приходят письма якобы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с помощью которых злоумышленники получают персональную информацию и собирают лжепожертвования на борьбу эпидемией.