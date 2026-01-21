Канадские СМИ сообщили, что в стране ведется подготовка партизанской войны с США

Канадская армия готовится к ведению партизанской войны на случай вторжения Соединенных Штатов. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Globe and Mail.

По их сведениям, канадские военные предполагают, что, начав наступление с юга, армия США захватит стратегические позиции на суше и на море за неделю, а, возможно, и в течение двух дней.

Командование Вооруженных сил Канады признает, что не обладает достаточным количеством личного состава и вооружений для отражения американского вторжения, поэтому им придется прибегнуть к тактике повстанческой борьбы, аналогичной той, которую применяли моджахеды в Афганистане. В частности, будут устраиваться диверсии и засады с использованием беспилотных летательных аппаратов.

18 января американский телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп все чаще жалуется своим помощникам на уязвимость Канады перед противниками Вашингтона в Арктике.

Ранее СМИ сообщили об опасении Канады из-за угроз Трампа Венесуэле и Гренландии.