Названа неочевидная причина плохого настроения

Плохое настроение не всегда зависит от недостатка сна, усталости на работе или погоды. Есть более глубокая и неочевидная причина — проблемы с желудком и кишечником, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» гастроэнтеролог клиника Soft Medical Center Татьяна Головчанская.

По словам доктора, иногда корень эмоционального дисбаланса скрывается не в голове, а гораздо ниже, в животе. Она добавила, что давно научно доказана тесная связь между пищеварительной системой и психоэмоциональным состоянием. Например, при депрессии или хронической тревожности часто обнаруживаются нарушения работы желудка или кишечника. Это будто два связанных сосуда, и если с одним что-то не так, обязательно отзовется другой.

«Сегодня все больше внимания уделяют оси «мозг-кишечник» — сложному двухстороннему каналу связи между нашим умом и тем самым внутренним «зоопарком» микроорганизмов, которые населяют кишечник. В этом микромире кипит жизнь. Бактерии, вирусы, грибки… Ни днем ни ночью здесь не затихает работа, — объяснила доктор Головчанская. — Причем состав этого сообщества формируется под влиянием многих факторов. Например, зависит даже от того, как появился человек на свет (естественные роды или кесарево сечение), чем его кормили в детстве, что лежит у него в тарелке сейчас, с какими болячками сталкивался за жизнь (и сколько раз пил антибиотики). И это только верхушка айсберга».

Дело в том, отметила врач, что микробиота кишечника влияет на химический баланс мозга куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Например, через нервные каналы, гормональные сигналы, иммунитет и даже через продукты жизнедеятельности микробов. И порой изменения могут быть настолько сильными, как после приема антидепрессантов.

В то же время доктор обратила внимание, что пока рано давать однозначные рецепты из разряда «ешь йогурт — забудешь про депрессию». И все же есть способы поддержать здоровье кишечника. В рационе должно быть больше овощей, фруктов, цельнозернового хлеба, каш, фасоли и чечевицы, без которых микробиота голодает.

«Периодически хорошо бы вспоминать про кефир, йогурт без сахара, ряженку, квашеную капусту или другие ферментированные продукты, — посоветовала напоследок доктор Головчанская. — А регулярное употребление алкоголя «для расслабления», привычка есть постоянно колбасы с печеньками и самое страшное — пить антибиотики «на всякий случай» заметно подкашивают здоровье кишечника».

