Трамп объяснил, почему бог им гордится

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме выразил уверенность в том, что бог гордится проделанной им работой, в том числе и в области религии.

Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты защищают многих людей, например, христиан и евреев.

«Я защищаю многих людей, которых не защитил бы другой президент», — сказал лидер.

Он добавил, что, кроме бога, работой его администрации гордятся «очень многие люди».

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крещенской проповеди в Богоявленском кафедральном соборе назвал российского президента Владимира Путина православным вождем. Глава Русской православной церкви отметил, что лидер РФ — православный «искренне» — по убеждениям, а не по протоколу.

Во время интервью для документального фильма в прошлом году Путин сообщил, что последние три года в основном ночует в Кремле. Там у него есть две спальни, библиотека и домашняя церковь.

Ранее Трамп пошутил о переименовании Мексиканского залива в честь себя.