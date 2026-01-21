Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп объяснил, почему бог им гордится

Трамп выразил уверенность, что бог гордится проделанной им работой
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме выразил уверенность в том, что бог гордится проделанной им работой, в том числе и в области религии.

Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты защищают многих людей, например, христиан и евреев.

«Я защищаю многих людей, которых не защитил бы другой президент», — сказал лидер.

Он добавил, что, кроме бога, работой его администрации гордятся «очень многие люди».

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крещенской проповеди в Богоявленском кафедральном соборе назвал российского президента Владимира Путина православным вождем. Глава Русской православной церкви отметил, что лидер РФ — православный «искренне» — по убеждениям, а не по протоколу.

Во время интервью для документального фильма в прошлом году Путин сообщил, что последние три года в основном ночует в Кремле. Там у него есть две спальни, библиотека и домашняя церковь.

Ранее Трамп пошутил о переименовании Мексиканского залива в честь себя.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27669331_rnd_6",
    "video_id": "record::e21b3fdf-0478-4ab5-bcdc-2c82c66b9781"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+