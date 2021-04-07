Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг до конца года

Роуминг между Россией и Белоруссией будет окончательно отменен до конца текущего года, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Мезенцева, на данный момент тарифы на сотовую связь между двумя странами уже снижены в 7 раз.

Ранее комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике сообщала о намерении завершить работу по отмене роуминга между двумя странами ко 2 апреля текущего года.

В декабре 2019 года была утверждена «дорожная карта» по отмене роуминга на территории Белоруссии и России. С 1 ноября 2020 года между странами снижена цена за звонки, SMS и интернет.