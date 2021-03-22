СМИ: испанская разведка заподозрила российские спецслужбы в кибератаке

Разведка Испании подозревает российские спецслужбы в кибератаке на государственную службу занятости (SEPE). Об этом сообщила газета Confidencial со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Отмечается, что хакеры напали на серверы испанской службы занятости 9 марта «вирусом-вымогателем», который зашифровывает файлы и блокирует компьютеры с целью получить выкуп.

Источники газеты утверждают, что атака была совершена по геополитичесиким мотивам. При этом Национальный институт кибербезопасности и Национальный центр криптологии не сумели установить источник нападения.

Темнее мене, собеседники издания, ссылаясь на мнение источников, утверждают, что только одна страна была заинтересована в атаке, чтобы свести счеты с Испанией.

Так, поводом для «сведения счетов» мог стать визит в Москву главы европейской дипломатии испанца Жозепа Борреля, вслед за которым государства Европейского союза ввели против России новые санкции. При этом издание не приводит доказательств причастности РФ к этим атакам.

Запад неоднократно обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Российская сторона все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств страны Запада так и не представили.

Ранее стало известно, что норвежский парламент атаковали хакеры через уязвимость в ПО Microsoft.