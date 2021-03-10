Facebook запустила Instagram Lite в 170 странах

Компания Facebook объявила, что запускает облегченную версию Instagram — Instagram Lite — в 170 странах.

В новом приложении можно переписываться с другими пользователями, записывать и публиковать видео, смотреть короткие ролики Reels. Также в новой версии нет торговой площадки и рекламы. Тем не менее, в Facebook отметили, что добавят монетизацию.

Приложение доступно для пользователей Android в 170 странах. Instagram Lite весит 2 МБ, основная версия — 30 МБ.

Ранее в Facebook заявили, что не удаляли контент российских СМИ.