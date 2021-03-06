Няня рассказала о необычной просьбе детей Илона Маска

Няня из США Ай Ямато рассказала, как присматривала за тремя сыновьями предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает Unilad со ссылкой на публикации няни в TikTok.

По словам Ямато, однажды она пришла в дом, где работала продолжительное время. Она должна была присматривать за двумя детьми, однако их мать сообщила работнице, что у семьи гостят тройняшки. О том, что этими тройняшками были сыновья Маска, няня узнала лишь после того, как их забрали домой.

Ямато рассказала, что большую часть времени дети проводили у бассейна и играли в видеоигры. Единственной странностью стала просьба мальчиков заказать ужин в сети супермаркетов Whole Foods, известной тем, что продает только органические продукты, не содержащие искусственных красителей и консервантов.

«Эти дети очень заботились о своем здоровье в таком юном возрасте», – рассказала няня.

Она также добавила, что дети Маска были очень вежливыми.

«Эти дети были самыми воспитанными из всех детей, за которыми я когда-либо имела удовольствие присматривать», – подчеркнула Ямато.

Ранее сам Маск рассказал, что его детей «в основном воспитывают YouTube и Reddit».