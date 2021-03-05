«Ъ» сообщил о взломе форума элитных русскоязычных хакеров

Американская компания по кибербезопасности Flashpoint Intel заявила о взломе неизвестными русскоязычного хакерского форума Maza. С отчетом компании ознакомился «Коммерсантъ».

Maza — это сообщество элитных киберпреступников и финансовых мошенников, многие из которых начали деятельность еще в середине 1990-х.

Сайт был взломан 18 февраля, в результате атаки в свободном доступе оказались данные более 2 тысяч киберпреступников. В «слитой» базе содержатся логины, пароли, электронные почты пользователей и их контакты в ICQ, Skype, Yahoo и Msn.

Сообщение о взломе площадки было размещено на самом форуме. Отмечается, что оно было переведено на русский язык с помощью онлайн-переводчика. По мнению экспертов из Flashpoint, либо это является доказательством того, что форум был взломан не русскоязычными хакерами, либо это может быть попыткой «направить аналитиков по ложному следу».

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что за кибератакой на Maza могут стоять так называемые белые хакеры, работающие по заказу властей, либо конкуренты.

«Взломы хакерских форумов — это нетипичный вид атак, так как риски в случае провала очень высоки», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что хакеры запустили сайт со своим кодексом чести