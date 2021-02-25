СБУ заявила о блокировке «российских ботоферм»

Служба безопасности Украины (СБУ) во Львовской области заявила в своем Facebook, что заблокировала деятельность якобы российских «ботоферм».

Как сообщает СБУ, киберспециалисты ведомства блокировали в регионе деятельность «ботоферм», которые «использовались спецслужбами страны-агрессора для распространения деструктивного контента».

По информации спецслужбы, оперативники установили, что несколько жителей Львовской области организовали работу «ботоферм». «Они обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу», — сказано в сообщении.

В СБУ утверждают, что злоумышленники создавали анонимные аккаунты, через которые «распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти», а также «осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона». Для создания учетных записей они использовали SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов, указали в ведомстве.

Там отметили, что сотрудники спецслужбы провели обыски, изъяли компьютерную технику и почти 900 идентификаторов SIM-карт.

На этой неделе сообщалось, что СБУ потребовала заблокировать на Украине ряд известных Telegram-каналов.