В работе Билайн произошел сбой

В работе мобильного оператора Билайн произошел сбой. Об этом сообщил Downdetector.

Проблемы начались около 18.00 (по мск). Пользователи жалуются на неполадки с доступом в интернет.

Сбой наблюдается в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге и других городах.

Вместе с тем в пресс-службе Билайна »«Газете.Ru» заявили, что сеть оператора работает в штатном режиме по всей стране

Ранее пользователи сообщили о проблемах в работе WhatsApp.