Кремль: соцсети не должны пропагандировать несанкционированные акции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что социальные сети не должны становиться площадками для пропагандирования несогласованных акций.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор оштрафует соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube за распространение призывов к несовершеннолетним лицам участвовать в несанкционированных акциях 23 января.

»Роскомнадзор активно работал в этом плане, они и призывали различные соцсети не становиться площадкой для этих призывов. И, соответственно, прокуратора тоже реагирует, вполне объяснимо», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, осведомлен ли глава государства о предостережении Генпрокуратуры в адрес крупных соцсетей по поводу соответствующих призывов.

При этом он добавил, что указанные социальные сети становятся основными площадками в России, поэтому они и получают предупреждения.

«Мы бы хотели, чтобы они не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промоутирования таких акций», — сказал пресс-секретарь, подчеркнув, что меры, предусмотренные за нарушения, принимают соответствующие надзорные органы.