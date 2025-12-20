На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сарик Андреасян вслед за Тарковским прошелся по Ефремову

Режиссер Андреасян усомнился, что новый фильм с Ефремовым соберет кассу
true
true
true
close
Сергей Петров/Global Look Press

Режиссер Сарик Андреасян усомнился, что новый фильм с освободившимся из колонии актером Михаилом Ефремовым соберет кассу. Об этом он сказал в интервью шоу «Макарена».

«Никакой кассы не будет!.. Не думаю, что зрители вновь захотят увидеть актера, который отбыл наказание», — высказался режиссер.

Однако, по мнению Андреасяна, Ефремов — хороший артист из прекрасной актерской династии и заслуживает второго шанса.

Сейчас Ефремов готовится к съемкам в антиутопии продюсера и режиссера Сергея Кальварского, сценарий которой был написан специально под него. Актер исполнит главную роль, однако подробности сюжета пока держатся в секрете. СМИ утверждали, что гонорар Ефремова составит 13 миллионов рублей за весь период съемок.

Параллельно Ефремов работает в театре «Мастерская 12» — он сыграет в спектакле Никиты Михалкова «Без свидетелей» с Анной Михалковой.

В марте Андреасян оказался в эпицентре скандала. Режиссер поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты.

Ранее Киркоров рассказал о родственных отношениях с Вангой.

