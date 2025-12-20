Зеленский заявил, что разберется с ответственными за ПВО в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудит судьбу лиц, которые отвечают за противовоздушную оборону Одесской области с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом он заявил на брифинге в Киеве с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, трансляция которого велась на YouTube.

«Все делают свое дело. Разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области. Ну здесь оставьте нам этот диалог, пожалуйста, между мной и главкомом», — добавил президент.

По информации вице-премьера — министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в субботу утром в порту Южный в Одессе прогремели мощные взрывы, а также были зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры. В результате более 37 тысяч абонентов в Одессе и ее окрестностях остались без электроснабжения. Кроме того, был обесточен город Николаев.

Кулеба считает, что логистика Одесской области «целенаправленно уничтожается» в попытке «прервать сообщение» на юге Украины.

Ранее эксперт раскрыл последствия удара по мосту в Одесской области для Украины.