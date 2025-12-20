На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что разберется с ответственными за ПВО в Одесской области

Зеленский обещал разобраться с ответственными за работу ПВО в Одесской области
true
true
true
close
Kin Cheung/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудит судьбу лиц, которые отвечают за противовоздушную оборону Одесской области с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом он заявил на брифинге в Киеве с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, трансляция которого велась на YouTube.

«Все делают свое дело. Разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области. Ну здесь оставьте нам этот диалог, пожалуйста, между мной и главкомом», — добавил президент.

По информации вице-премьера — министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в субботу утром в порту Южный в Одессе прогремели мощные взрывы, а также были зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры. В результате более 37 тысяч абонентов в Одессе и ее окрестностях остались без электроснабжения. Кроме того, был обесточен город Николаев.

Кулеба считает, что логистика Одесской области «целенаправленно уничтожается» в попытке «прервать сообщение» на юге Украины.

Ранее эксперт раскрыл последствия удара по мосту в Одесской области для Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами