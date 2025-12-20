На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области рассказали о состоянии раненного при налете БПЛА льва Нео

В Васильевке пострадавший при ударе ВСУ лев вернулся к привычной жизни
Пострадавший при ударе ВСУ лев Нео чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости директор зоопарка в Васильевке Александр Пылышенко.

Он уточнил, что у хищника нормальный аппетит и он вернулся к привычному образу жизни.

«Мы уже выпускали его в наружный вольер», — сказал Пылышенко и добавил, что Нео делит площадку с тигром и тигрицей.

На этом фоне глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал видео, на котором в реабилитационном центре для хищных животных в Васильевке устраняют последствия удара противника. В этом участвуют волонтеры, неравнодушные предприниматели и местные власти.

«Животные часто становятся заложниками обстоятельств, они не могут помочь себе сами, и задача человека — оказать эту помощь», — отметил чиновник.

13 декабря БПЛА атаковали зоопарк с хищными животными в прифронтовом городе Васильевка. В зоопарке были выбиты окна, разрушена часть вольеров с тиграми. Кроме того, осколки ранили льва. На следующий день хищник пришел в себя и ему полегчало. Спустя неделю после удара Нео выпустили на улицу.

Ранее пес Трицикл подорвался на мине, спасая солдат под Харьковом.

