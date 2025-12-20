На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Грузовик сбил ребенка, перебегавшего дорогу по переходу на юго-востоке Москвы

В Москве грузовик насмерть сбил ребенка
true
true
true
close
Госавтоинспекция Москвы

На юго-востоке столицы водитель грузовика наехал на ребенка, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает в Telegram-канале Госавтоинспекция Москвы.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел у дома 29 на улице Марьинский парк. От полученных травм ребенок умер. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Днем 14 декабря в Шумихинском округе Курганской области автомобиль с подростком разбился в ДТП. Авария произошла на 141-м километре трассы ЧелябинскКурганОмскНовосибирск. Водитель Toyota RAV4 при обгоне и возвращении в свою полосу не справилась с управлением и столкнулась с большегрузом. На кадрах с места ДТП видно, что кузов автомобиля смят полностью, а детали от машины разлетелись по проезжей части. В результате аварии водитель иномарки и пассажир, подросток 2009 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще одна пассажирка 2015 года рождения была госпитализирована.

Ранее двухлетний ребенок выбежал под колеса Chery Tiggo.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами