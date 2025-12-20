Грузовик сбил ребенка, перебегавшего дорогу по переходу на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы водитель грузовика наехал на ребенка, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает в Telegram-канале Госавтоинспекция Москвы.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел у дома 29 на улице Марьинский парк. От полученных травм ребенок умер. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Днем 14 декабря в Шумихинском округе Курганской области автомобиль с подростком разбился в ДТП. Авария произошла на 141-м километре трассы Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Водитель Toyota RAV4 при обгоне и возвращении в свою полосу не справилась с управлением и столкнулась с большегрузом. На кадрах с места ДТП видно, что кузов автомобиля смят полностью, а детали от машины разлетелись по проезжей части. В результате аварии водитель иномарки и пассажир, подросток 2009 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще одна пассажирка 2015 года рождения была госпитализирована.

Ранее двухлетний ребенок выбежал под колеса Chery Tiggo.