YouTube продлил блокировку Трампа
Видеохостинг YouTube продлил блокировку аккаунта действующего президента США Дональда Трампа на неделю после инаугурации новой администрации, сообщает The Hill со ссылкой на представителя компании Google, владеющей хостингом.
В компании пояснили, что запрет на публикацию новых видео на канале Трампа продлен «минимум на семь дней» из-за опасности насилия в стране. Кроме того, комментарии к уже опубликованным видео также будут отключены на неопределенный срок.
Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа, который официально покидает пост 20 января, в ряде социальных сетей были заблокированы на фоне штурма Капитолия.
6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.
13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она должна быть рассмотрена сенатом.