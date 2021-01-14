Samsung презентовала линейку флагманских смартфонов Galaxy S21

Компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов 2021 года. Презентация ведется в прямом эфире в Youtube.

Линейка состоит из трех гаджетов: Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.

Все модели поддерживают работу в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Они получили AMOLED-дисплеи с частотой до 120 Гц и новый процессор Exynos 2100.

В продаже новые модели появятся 5 февраля. Стоимость Galaxy S21 составит от 74,99 тыс. руб., S21+ — от 89,99 тыс. руб., S21 Ultra — от 109,99 тыс. руб.

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