Приближение закрытия Олимпиады в центре Вероны проходит без ажиотажа

Ажиотаж вокруг предстоящей церемонии закрытия зимней Олимпиады в центре итальянской Вероны отсутствует. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на центральных улицах города много людей, однако толпа преимущественно состоит из итальянцев, которые вышли на прогулку после обеда. Единственное, что напоминает о приближающейся церемонии, — перекрытая центральная площадь, которую люди вынуждены обходить по окрестным переулкам.

Как отметили в беседе с РИА волонтеры, поток людей в городе в настоящее время сопоставим с обычным выходным, за исключением того, что внутри толпы иногда мелькают стюарды в голубой форме, работающие на Олимпиаде.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступают 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены приглашены на церемонию закрытия Олимпийских игр.