Орбан пошутил о Каллас, пытающейся добиться того, что не удалось Гитлеру

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в ходе выступления на предвыборном мероприятии в городе Бекешчабе, что Европейский союз (ЕС) хочет одержать над Россией верх на поле боя. Трансляцию вел телеканал M1.

Премьер-министр обратил внимание, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер в свое время пытались сделать то, что хочет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Однако у них ничего не вышло.

«Ну, тогда, наверное, Каллас преуспеет», — пошутил Орбан.

Он назвал политическую стратегию Брюсселя неправильной. В частности, венгерский премьер-министр обратил внимание на утверждения канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что экономика России якобы не выдержит давления.

«Я думаю, это ошибка, и каждый, кто присоединится к этой европейской идее и плану, в конечном итоге ввергнет свою страну в беду. <...> Экономически тут рухнет не Россия, а экономики стран ЕС и тех, кто к ним присоединится», — сказал премьер-министр.

2 февраля в министерстве иностранных дел России заявили, что немецкие власти «мечтают» нанести РФ «стратегическое поражение» и причинить ей максимально возможный экономический ущерб. В ведомстве подчеркнули, что Берлин больше не скрывает реваншистских настроений в отношении Москвы.

Ранее Лавров рассказал, что в головах лидеров ЕС сохраняется цель нанести России стратегическое поражение.