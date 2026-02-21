Выполнял боевую задачу. Осужденный за покушение на мурманского губернатора погиб на СВО

На СВО погиб мужчина, напавший с ножом на губернатора Чибиса в 2024 году

Александр Быданов, осужденный за покушение на убийство губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб на СВО. Прощание с мужчиной состоялось в Апатитах. Семья Быданова подтвердила, что он отправился на спецоперацию из колонии строгого режима, где отбывал 13-летний срок за попытку убийства главы региона. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Житель Апатитов Александр Быданов, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в 2024 году, погиб в возрасте 45 лет на специальной военной операции, сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«4 января 2026 года в ходе проведения специальной военной операции при выполнении боевой задачи погиб любимый сын, брат, племянник», — говорится в публикации.

В составе какого подразделения и на каком направлении погиб военнослужащий, не раскрывается.

Прощание с Быдановым состоялось 17 февраля в ритуальном зале Апатитов . Поминальный обед прошел в местном кафе-столовой.

В беседе с «Осторожно, новости» семья Быданова подтвердила, что он отправился на СВО из колонии строгого режима, где с октября 2024 года отбывал 13-летний срок за покушение на Чибиса. Еще в СИЗО обвиняемый заявлял, что хочет отправиться в зону боевых действий.

Ранее Быданов работал монтером железнодорожных путей, а его супруга была сотрудницей Социального фонда. По информации SHOT, пара воспитывала близнецов.

Дважды брался за нож

Инцидент, из-за которого Быданов оказался в колонии, произошел 4 апреля 2024 года, когда Чибис проводил встречу с жителями Апатитов в местном доме культуры «Строитель». Когда губернатор выходил из ДК и направлялся к своему автомобилю, к нему подбежал Быданов и ударил хозяйственным ножом в живот.

Несмотря на ранение, Чибис смог самостоятельно дойти до машины. Нападавший в этот момент попытался скрыться, но был задержан. Как рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн (на тот момент депутат Госдумы), сотрудник Росгвардии «буквально отшвырнул» Быданова от Чибиса, но тот оказал сопротивление.

«Офицеру пришлось применить оружие: после предупредительного выстрела в воздух он ранил преступника в ногу, а затем скрутил и передал подоспевшим полицейским», — отметил Хинштейн.

Выяснилось, что росгвардеец — участник СВО и ветеран боевых действий .

Губернатора экстренно госпитализировали и прооперировали. Врачи оценили его состояние как тяжелое, однако подчеркнули, что политику «сильно повезло», так как нож не задел аорту. После периода реабилитации Чибис вернулся к исполнению своих обязанностей и в сентябре 2024 года был переизбран на пост губернатора.

Нападение на Чибиса стало первым за 15 лет покушением на главу российского региона . В последний раз нападению подвергся Юнус-Бек Евкуров в июне 2009 года, когда он возглавлял Ингушетию (ныне — первый замминистра обороны РФ).

Быданову тоже потребовалась операция. В ходе допросов злоумышленник рассказал, что совершить преступление ему приказали «голоса в голове». Однако психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость.

«Установлено, что Быданов решил совершить убийство губернатора в связи с тем, что был не согласен с принятыми им решениями», — подчеркнули в Следственном комитете.

Присяжные заседатели признали Быданова виновным в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). На суде 24 октября 2024 года мужчина признал, что хотел убить главу региона.

По информации газеты «Коммерсантъ», Быданов уже становился фигурантом уголовного дела. В 2020 году он дважды ударил ножом одного из своих коллег по работе в предплечье и спину. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Однако Быданову удалось избежать наказания, поскольку в сентябре того же года дело было прекращено на стадии дознания за примирением сторон.