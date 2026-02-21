В РПЦ предостерегли от «вхождения в раж» при сжигании чучела Масленицы

Сжигание чучела Масленицы несет духовную угрозу, если люди вкладывают в него «квазирелигиозные смыслы», заявил «Ленте.ру» зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он пояснил, что все зависит от отношения людей. Если они жгут костер для развлечения, ничего страшного в этом нет.

«Если люди начинают входить в раж, представлять, что они совершают какой-то языческий обряд, то, конечно, это несовместимо с христианством», — сказал представитель РПЦ.

До этого Кипшидзе говорил, что ни один праздник не должен становиться поводом для переедания и распивания спиртных напитков сверх меры, поскольку в этом нет ничего христианского. А в масленичную неделю верующим разрешается встречаться и общаться.

Масленица — древний славянский праздник перехода от зимы к весне. В дохристианскую эпоху он был приурочен к весеннему равноденствию 22–24 марта, которое у ряда народов считалось началом нового года. Со временем праздник адаптировали к церковному календарю и перенесли на неделю перед Великим постом.

Ранее в РПЦ призвали отказаться от застолий 23 февраля.