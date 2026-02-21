Размер шрифта
«Никто не выжил»: в Приамурье разбился вертолет с сотрудниками СК и полиции

СК показал фото разбившегося в Амурской области вертолета
Место крушения пропавшего вертолета в Ромненском округе Амурской области, 21 февраля 2026 года
РИА Новости

В Амурской области разбился вертолет Robinson, на борту которого вместе с пилотом находились две женщины — сотрудники СК России и полиции. Правоохранители возвращались с деляны, где был найден обезглавленный труп лесоруба. По информации прокуратуры, пилот не имел права управлять вертолетом и, по предварительным данным, мог врезаться в сопку. В Ромненском округе, на территории которого произошло крушение, объявили трехдневный траур.

В Амурской области спасатели нашли место крушения вертолета Robinson R44, на борту которого находились сотрудники правоохранительных органов, сообщило региональное управление МЧС РФ.

«В результате крушения никто не выжил. На месте обнаружены тела трех погибших», — отметили в ведомстве.

Обломки вертолета нашли примерно в 1,5 км от места взлета, уточнила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. На опубликованных с места происшествия кадрах видна часть фюзеляжа воздушного судна.

Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Дальневосточного МТУ Росавиации.

Правительство региона выразило соболезнования родным и близким погибших. В Ромненском округе, на территории которого произошло крушение, объявлен трехдневный траур и отменены все праздничные мероприятия, сообщил глава округа Анатолий Опаленко.

19 февраля вечером вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 км от села Амаранка Ромненского округа и пропал. На борту вместе с пилотом находились следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Амурской области и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Октябрьский». По информации SHOT, сотрудники СК и МВД были женщинами.

На поиски отправились оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области в количестве 39 человек. Было задействовано 14 единиц техники и два беспилотника. Специалисты МЧС России вели поиск на снегоходах, с воздуха территорию обследовал экипаж вертолета Ми-8. На уровне МЧС вводился режим чрезвычайной ситуации.

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек), которая предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. К расследованию привлекли наиболее опытных следователей и криминалистов. Председатель СК России Александр Бастрыкиным поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Место крушения пропавшего вертолета в Ромненском округе Амурской области, 21 февраля 2026 года
РИА Новости

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Летели к обезглавленному телу

Сотрудники правоохранительных органов на борту вертолета Robinson находились при исполнении должностных обязанностей, сообщили в СК. Они отправились на место происшествия, где было найдено тело работника лесозаготовительного предприятия. По информации SHOT, труп был обезглавлен.

Вместе с правоохранителями на деляну отправился сотрудник администрации села Ромны по имени Вадим, чтобы «объяснить пилоту, как быстрее добраться до места, так как тот не знал пути».

«На деляну все добрались благополучно. Вадим уехал обратно в Ромны на машине вместе с телом погибшего, а пилот отправился назад со следователем и полицейской», — отметил SHOT.

Как пишет Telegram-канал, вертолет вылетел с деляны в темное время суток. По предварительным данным, Robinson «врезался в сопку между селами Амаранка и Чергали», поскольку «пилот плохо знал местность».

«Местные [жители] прошлой ночью слышали взрыв и видели яркую вспышку», — говорится в публикации.

СК рассматривает две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

По информации прокуратуры, вертолет Robinson принадлежал погибшему пилоту. Мужчина не имел права управлять им и не уведомил о перелете службы аэронавигации. Кроме того, вертолет был не зарегистрирован и не имел бортовых номеров.
 
