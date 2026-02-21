Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Зеленский: из-за русских на переговорах нет никаких значимых результатов

Зеленский обвинил Россию в блокировании мирных переговоров

Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении в своем Telegram-канале, что Украина ежедневно специально работает для того, чтобы следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта принес результаты.

Политик подчеркнул, что Киев «сделает все необходимое для этого и ни в коем случае не будет стоять на пути к миру».

«В прошлый раз в Женеве американская сторона ясно увидела, что именно из-за русских до сих пор не достигнуто никаких по-настоящему значимых результатов», — сказал глава государства.

Он призвал не допустить, чтобы очередная встреча по мирному урегулированию стала упущенной возможностью.

Зеленский сообщил, что обсудил подготовку к переговорам с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым. Лидер упомянул и встречи с европейскими партнерами на будущей неделе, которые помогут вовлечь их «во все процессы».

«Я также поручил Рустему более тесно сотрудничать с нашими друзьями на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы они также чувствовали себя вовлеченными и могли больше помогать», — добавил президент.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — около двух.

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол.

Ранее Зеленский пожаловался на подход США к переговорам.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!