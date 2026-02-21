Зеленский: из-за русских на переговорах нет никаких значимых результатов

Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении в своем Telegram-канале, что Украина ежедневно специально работает для того, чтобы следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта принес результаты.

Политик подчеркнул, что Киев «сделает все необходимое для этого и ни в коем случае не будет стоять на пути к миру».

«В прошлый раз в Женеве американская сторона ясно увидела, что именно из-за русских до сих пор не достигнуто никаких по-настоящему значимых результатов», — сказал глава государства.

Он призвал не допустить, чтобы очередная встреча по мирному урегулированию стала упущенной возможностью.

Зеленский сообщил, что обсудил подготовку к переговорам с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым. Лидер упомянул и встречи с европейскими партнерами на будущей неделе, которые помогут вовлечь их «во все процессы».

«Я также поручил Рустему более тесно сотрудничать с нашими друзьями на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы они также чувствовали себя вовлеченными и могли больше помогать», — добавил президент.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — около двух.

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол.

Ранее Зеленский пожаловался на подход США к переговорам.