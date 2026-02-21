«Есть план на любой сценарий»: США рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана

Люди с портретами верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи участвуют в государственном митинге в Тегеране, 4 февраля 2026 года

США в качестве одного из вариантов рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына Моджтабу. Ранее президент Дональд Трамп называл смену режима в стране наилучшим исходом. При этом газета The New York Times отметила, что свержение Хаменеи не будет для Вашингтона таким же легким, как операция в Венесуэле. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

США допускают ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына Моджтабу, которого считают потенциальным приемником. Об этом со ссылкой на высокопоставленного советника американского президента Дональда Трампа сообщил портал Axios.

«У них есть план на любой сценарий. Один из сценариев предусматривает ликвидацию аятоллы, его сына и мулл (высшие религиозные и политические лидеры Ирана. — «Газета.Ru») <...> Что выберет президент, никто не знает. Я не думаю, что он сам знает», — отметил советник главы Белого дома.

Еще один источник издания подтвердил информацию о том, что план убийства Хаменеи и его сына представили Дональду Трампу несколько недель назад.

Сможет ли Вашингтон сменить режим в Иране?

Ранее американский лидер заявлял, что смена власти в Иране будет «лучшим» сценарием и исходом для этой страны. При этом на вопрос о том, кто, по его мнению, должен прийти к власти в Иране, Трамп отказался отвечать.

Газета The New York Times (NYT) отметила, что свержение режима в Иране не будет для США проще операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. Иранское правительство — это теократия, в которой верховный лидер является главной фигурой. Его поддерживает многочисленный Корпус стражей исламской революции, который внушает страх, а также защищает и продвигает авторитарную политику режима.

«Реальная власть в Иране движима идеологией, поддерживается политическими радикалами и укрепляется сложной структурой, формировавшейся почти полвека», — подчеркнуло издание.

Также, как добавила NYT, остается неясным, найдется ли в Иране в случае отстранения Али Хаменеи от власти аналог Делси Родригес — вице-президента Мадуро и нынешнего временного лидера Венесуэлы, — с которым могли бы сотрудничать американские чиновники.

США могут нанести удар уже в выходные

Другой вариант, который также рассматривает администрация Трампа, предполагает предложение, которое позволило бы Тегерану иметь «символическое» ядерное обогащение, если при этом не останется никакого пути к созданию бомбы. По словам американских чиновников, планка для этой инициативы очень высока, поскольку необходимо убедить многочисленных скептиков как внутри Белого дома, так и на Ближнем Востоке.

«Трамп будет готов принять сделку, которая будет содержательной и которую он сможет политически продать внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить атаку, они должны сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться. <...> Если они будут играть в игры, терпение будет не безграничным», — пояснил один из чиновников.

20 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что предложение Тегерана будет доработано в течение двух-трех дней. В то же время американские и израильские источники Axios подчеркнули, что США могут нанести удар по Ирану уже в выходные.

«Президент еще не решил, стоит ли нанести удар. <...> Он может никогда этого не сделать. Он может проснуться завтра и сказать: «Вот и все», — отметил высокопоставленный советник Трампа.

Глава Белого дома ранее говорил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану. Газета The Wall Street Journal писала, что США могут атаковать несколько военных или правительственных объектов. Если после этого Тегеран откажется заключать ядерную сделку, Вашингтон начнет широкую военную кампанию, направленную на свержение власти.