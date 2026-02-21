Трамп объявил о повышении «глобальной пошлины»

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что увеличил «глобальную пошлину» до 15%.

«Я, как президент Соединенных Штатов Америки, с немедленным вступлением в силу повышаю 10-процентный глобальный тариф для стран, многие из которых десятилетиями «обдирали» США без всякого возмездия (пока не появился я!), до полностью допустимого и юридически проверенного уровня в 15%», — написал глава Белого дома.

По словам президента, в течение ближайших нескольких месяцев его администрация определит и введет новые «юридически допустимые» тарифы.

20 февраля Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введенных президентом страны. Судьи постановили, что он не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. Сам Трамп, внезапно узнав о решении суда, выругался перед губернаторами, обматерив судей.

Позже он выразил разочарование решением инстанции и заверил, что введет пошлины другими способами. Аналитики допускают, что Вашингтону придется вернуть уже полученные с новых тарифов деньги. В начале февраля газета The New York Times писала, что пошлины принесли США $287 млрд.

После этого Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в размере 10% в отношении всех стран мира.

