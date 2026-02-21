«Недружественный шаг»: клиникам в Индии запретили работать со страховщиками из России

Индия запретила частным клиникам работать с представителями российских страховых компаний. Ранее такой запрет действовал только для государственных больниц, однако теперь распространяется на все медучреждения. Об этом стало известно на фоне новостей о смерти российской туристки на Гоа. Ее родственники сообщили, что госпиталь отказался выдавать тело россиянки без оплаты счетов, а в страховой посоветовали им покрыть расходы самостоятельно.

Индия с 2026 года запретила частным клиникам работать с представителями российских страховых компаний. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее такой запрет действовал только для государственных больниц, однако теперь распространяется на все медицинские учреждения в стране.

«С 2026 года индийская сторона, вероятно, под санкционным давлением, без всяких предупреждений неожиданно запретила своим коммерческим клиникам работать с любыми российскими компаниями-ассистансами (партнерами страховых компаний, отвечающими за предоставление медицинских услуг туристам за рубежом) — с ними теперь нет прямых договоров, а гарантии заблокированы»,

— рассказали в АТОР.

Все это привело к «заминкам в информировании застрахованных россиян», а также сложностям с оплатой. Однако российские страховые компании уже справились с ситуацией, подчеркнули в ассоциации. После изменений покрывать расходы на медицинские услуги будут через местные компании-ассистансы, необходимые договоры уже заключаются.

Как рассказали в филиале «ЕВРОИНС Туристическое Страхование», на качестве медицинского обслуживания российских туристов эта ситуация не скажется. Помощь, в том числе и экстренная, будет оказываться путешественникам из России в полном объеме. Однако новый запрет вынудит страховые компании «работать по-другому и перезаключать массу договоров».

«Такая же политика в отношении представителей российских страховщиков есть, например, на Кубе и в Доминикане. Местные ассистансы никак не зависят от нас, процесс информирования ведется в соответствии с их собственными представлениями. Для нас это сложность», — отметила директор филиала «ЕВРОИНС» Юлия Алчеева.

Смерть российской туристки

О новом запрете стало известно на фоне новостей о смерти российской туристки на Гоа. 21 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что россиянка скончалась во время отдыха, однако госпиталь отказался отдавать родственником ее тело, пока не будут оплачены счета.

«56-летняя Ольга А. поехала на отдых в Индию вместе с подругой, дочерью и своей 76-летней матерью. Вчера женщина пошла на море, искупалась, а когда вышла на берег, почувствовала себя плохо», — говорилось в публикации.

Представитель страховой компании «ЕВРОИНС», где семья покупала страховку, посоветовал обратиться в местный госпиталь. Местные врачи попытались спасти россиянку, однако она умерла. За услуги больница потребовала $1,4 тыс., транспортировку тела в морг нужно было оплачивать дополнительно . В «ЕВРОИНС» дочери умершей россиянки предложили сделать это самостоятельно. Однако когда девушка сказала, что у нее нет таких денег, представитель страховой ответил, что «нужно их найти».

«Тело и паспорт умершей несколько часов продержали в госпитале, требуя оплатить счет. Также россияне не смогли получить помощь в консульстве. В итоге близкие женщины смогли договориться, чтобы тело перевезли в морг — за это с них взяли дополнительные деньги, на руках у них осталось всего несколько долларов», — написал Telegram-канал.

По словам близких скончавшейся туристки, страховая вскоре перестала выходить на связь. Из-за этого родственникам пришлось самим искать деньги для оплаты больничных счетов.

При этом директор филиала «ЕВРОИНС» Юлия Алчеева заявила АТОР, что туристка и ее близкие не должны были их оплачивать, так как у ассистанса страховой был заключен договор с индийской клиникой. Однако вследствие запрета оператор на линии поддержки получил сведения о заблокированных гарантиях в госпитале, из-за чего и возникла заминка.