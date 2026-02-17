Почему взрослые люди следят друг за другом

В Татарстане школьникам грозят проверками соцсетей и мессенджеров. В Тюмени подростки уже жалуются на досмотр телефонов — Мизулиной пишут. Общественность возмущена. И справедливо. Но есть у проблемы и другой срез. Куча родителей сами следят за детьми: читают их переписки, прослушивают разговоры. Да что за детьми. Взрослые люди контролируют других взрослых людей: жены лезут в мессенджеры мужей, мужья наблюдают с помощью специальных программ за женами. И это в обществе, в котором все только и делают, что блюдут границы и личное пространство. Как так получается?

Хотите цифр? Уверены? Точно-точно? Ну что ж. 45% россиян хотя бы раз в жизни втайне проверяли телефон партнера. Опросы такие проводятся в разное время, разными сервисами. И каждый раз доля граждан, вторгающихся в жизнь близких без спроса, составляет от 40 до 50%. Причем 10–15% делают это регулярно. А есть и те, кто не шифруется, а открыто требует к осмотру гаджеты второй половины и все необходимые пароли. В роли подозреваемых оказывались 26% наших граждан. 24% россиян сами отслеживают геолокацию партнера. Это всего на 5% меньше, чем тех, кто устанавливает специальные приложения на детские телефоны.

Ладно, родители действуют из соображений безопасности, хотя и редко ограничиваются ею одной. Видно, слишком велики соблазны залезть еще куда-нибудь. От многих подростков я слышала, что мамы и папы проверяют не только их местонахождение, но и прослушивают разговоры. Грустно, когда тревожность настолько зашкаливает. Но взрослые-то с другими взрослыми в какие шпионские игры играют?

Многие также прикрываются заботой. Кто-то объясняет, что это удобно. Да, пожалуй, технологии облегчают нам жизнь — взаимный обмен данными геолокации порой может быть уместным. Иногда и пароль от почты можно сообщить близкому, чтобы что-то срочно решить. Иногда. По взаимному согласию. А если один против тотальной прозрачности, как в аквариуме, а другой настаивает, что отныне общим должно быть вообще все? Это все еще забота? Или уже контроль, чьи-то комплексы и желание показать свою власть?

Причины на самом деле известны.

Следить за ближним побуждают страхи, неуверенность, патологическая ревность, отсутствие настоящей близости.

Но куда интереснее вопрос: почему человек боится, почему он не уверен (в себе ли, в близком ли), почему он ревнует без причины, почему он не может развеять сомнения простым разговором по душам? А я скажу. С большой долей вероятности человек этот сам вообще не ангел — у него самого в шкафу припрятан не один скелет.

Да, часто ревнуют те, кто сам изменяет. Не верят слову те, кто сам безбожно лжет. Такие персонажи в принципе живут с установками, что врут, изменяют и замышляют разное нехорошее против других вообще все. Логично. Они других примеров не знают. Они даже сами себе не пример. Их мир — это параллельная реальность. Реальность искореженная, шизофреническая, жуткая.

Меня, представьте себе, как-то приревновал чужой муж. Человека этого я вживую даже не видела. Собственно, он был одним из моих подписчиков. Зачем-то он стал писать мне о своем семейном несчастье. О том, как ему изменяет жена. Потом товарищ решил, что он полюбил меня. Через мониторы и километры, ага. А полюбив, обрушил на меня всю ревность, на которую только был способен. Потому что я ему «тоже изменила». Что-то он там нашел в соцсетях — на моих страницах, моих детей, моих друзей, моих коллег. Страшное дело! Банила его раз двадцать. Думала, до полиции и карательной психиатрии дело дойдет. Обошлось.

Случай тот, понятно, явная клиника. Хотя упомянутый кадр вполне был интегрирован в социум: семья у него, дети, работа, ходит он, может быть, по одним с нами улицам. Не из дурдома он мне писал. Но все равно это край, дичь, нонсенс, конечно. Большинство любителей потрясти исподнее другого — попроще. Но вот безобиднее ли, не знаю. Близко бы я их не подпускала. Они мастера переворачивать все с ног на голову.

Нашла в Telegram обсуждение по теме. Один товарищ, адепт единых аккаунтов, постоянно включенной геолокации и прочей полной прозрачности, пишет: «Если тебе нечего скрывать, ты не изменяешь, так в чем проблема? Чего бояться? Любовь — это доверие». Во как! Вы думали, доверие — это не лезть в телефон близкого, не требовать отчета на ровном месте, а оказывается — наоборот. Не то чтобы манипуляция высшего уровня, но выверт сознания все ж любопытный.

А знаете, что самое невероятное? Такие кадры тоже любят разглагольствовать о неприкосновенности личных границ. На ваши им плевать, а вот свои они будут защищать, как бешеные львы. Нет, телефон свой вам дадут, если ваш требуют, даже сами предложат, чтобы усыпить бдительность и лишить вас возможности обвинить их в двойных стандартах. Другое дело, что телефон этот может быть не единственным. Но даже не в этом дело. Сколько раз замечала, как мнительные товарищи, уверяющие, что доверие — это предоставление прямого доступа к личной информации, напрягаются от обычных человеческих вопросов. Казалось бы, хочешь узнать человека — поговори с ним, хочешь прояснить какую-то ситуацию — просто спроси. Но с этими разведчиками так ничего не работает. Они все время словно в обороне. Они вечно пробивают, подлавливают, застают врасплох, требуют. Они обожают специальные реестры и базы. А туда же — про любовь, искренность и принятие что-то задвигают.

Впрочем, удивляют не чьи-то перверсии. Удивляет терпимость наших людей к паранойе тех, кто рядом.

43% россиян согласны предоставлять партнерам доступ к своим гаджетам, 14% не возражают против просмотра истории браузера, 12% и переписки сами открывают.

Для многих проверки и слежка — норма. Приятно, конечно, что людям нечего скрывать. Но неужели им нравится вечно оправдываться?

