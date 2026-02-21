Суд в Петербурге арестовал учителя, обвиняемого в изнасиловании ребенка

Суд в Петербурге отправил в СИЗО учителя, подозреваемого в изнасиловании ребенка

Суд в Санкт-Петербурге арестовал бывшего школьного учителя на два месяца по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Станислава Скершкана», — говорится в сообщении.

Согласно решению суда, обвиняемый останется в СИЗО до 19 апреля. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В ходе заседания подсудимый просил об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Дело фигуранта проходит по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет).

По данным Telegram-канала «78. Новости», стаж преподавания Скершкана составляет 23 года. До этого он проводил уроки технологии в одной из школ Калининского района. Он был задержан в пятницу, 20 февраля.

Ранее в Индии директора школы задержали за многократное изнасилование девятиклассницы.